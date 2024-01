Chance Bellucci. Strada in discesa per il best ranking

Esordio abbordabile sulla carta per Mattia Bellucci nel challenger di Nonthaburi, in Thailandia, che si gioca da domani sul cemento e mette in palio 82mila dollari. Il bustocco, reduce dall’eliminazione al secondo turno nelle qualificazioni degli Australian Open, occupa da numero 180 Atp la poltrona di ottava testa di serie del tabellone principale e affronta il portoghese Goncalo Oliveira, classificato al numero 221. In caso di successo troverebbe il vincente della sfida fra l’austriaco Dennis Novak e il padrone di casa Kasidit Samrej. L’allievo della Malpensa Tennis Academy deve tamponare l’uscita di punti che scadranno con la qualificaizone ottenuta lo scorso anno a Melbourne Park, poi non avrà altri cambi in scadenza praticamente fino all’estate. Un’occasione ghiotta per provare a riavvicinarsi al best ranking toccato proprio un anno fa al numero 142.

Si sposta invece dal Portogallo alla Spagna la programmazione di Samuel Vincent Ruggeri sul circuito challenger. Il ventunenne bergamasco, che aveva concluso il 2023 al numero 342 con un bel rush finale, ha preso parte nelle prime settimane di calendario alle qualificazioni del doppio challenger di Oeiras, dove è stato promosso in entrambe le occasioni, pescando tuttavia al primo turno il padrone di casa Joao Sousa, ex top-100 del mondo, sceso in classifica per un infortunio, che lo ha battuto sia nella prima che nella seconda occasione, anche se a fatica. Oggi Ruggeri scenderà in campo a Tenerife (120 mila euro ì, cemento) nel primo turno delle qualificazioni, a caccia della terza promozione consecutiva. Silvio De Sanctis