CHI è. Da buon doppista a guida dei talenti

Classe 1983, marchigiano di Ascoli Piceno, Simone Vagnozzi è stato un buon tennista che ha raggiunto come miglior piazzamento in carriera il numero 161 del ranking Atp in singolare e il numero 74 in doppio. Si è ritirato nel 2015 e ha iniziato ad allenare Marco Cecchinato, portandolo dal numero 180 al 16, alla semifinale a Roland Garros e a tre titoli Atp. Dopo un periodo con Stefano Travaglia, nel gennaio del 2022 è diventato allenatore di Jannik Sinner, dal giugno dello stesso anno in coppia con Darren Cahill.