Joao Fonseca, chi è il 18enne fenomeno brasiliano che sfida Sonego agli Australian Open 2025

Melbourne, 15 gennaio 2025 – È il numero 112 della classifica Atp e agli Australian Open ha vinto la sua prima partita in uno Slam. Eppure ha già gli occhi di tutti gli appassionati puntati addosso. Perché Joao Fonseca, brasiliano di 18 anni, è considerato la stella emergente del tennis mondiale. Il talento pronto a rivaleggiare al vertice con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Debutto super agli Australian Open

L’esordio in un Major è stato folgorante: Fonseca ha travolto il russo Andrey Rublev, nona testa di serie, con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5). Una prova di forza – e anche di maturità – davvero notevole per un giocatore di 18 anni, che si sta affacciando per la prima volta sui palcoscenici che contano.

Fonseca-Sonego al secondo turno

Al secondo turno degli Australian Open – la partita è in programma giovedì 16 gennaio 2025 alle 6 ora italiana, diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2, in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn – Fonseca sfida l’azzurro Lorenzo Sonego (numero 55 del mondo), vittorioso l’altro giorno contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il torinese è chiamato a sfoderare una prestazione perfetta davanti al fenomeno di Rio de Janeiro.

Santopadre: “Joao è un giocatore impressionante”

Vincenzo Santopadre, ex allenatore di Matteo Berrettini, che da quest’anno darà una mano a Sonego, senza però seguirlo direttamente nei tornei, presenta il match: “Ci ha già giocato l'anno scorso e ci ha perso, ma Lorenzo non parte certo battuto – le sue parole all’all'Adnkronos –. Dovrà far valere la maggiore esperienza, soprattutto in un match tre set su cinque. Dovrà variare il più possibile il gioco e sperare che Joao giochi un filo sotto il livello espresso con Rublev e magari possa avere dei cali". D’altronde, ha aggiunto Santopadre, “Fonseca è un giocatore impressionante. Lo conosco bene, ci ha giocato e si è allenato insieme Luca Van Assche, un ragazzo che seguo. Ho letto di paragoni con Jannik Sinner, lo ricorda nella potenza dei colpi e nella velocità degli spostamenti ma è ancora molto presto per pensare che possa arrivare al livello di Jannik. Promette molto bene, ma ne deve fare di strada. Un'altra sua caratteristica vincente è la personalità con cui sta in campo, unita a una grande umiltà e voglia di migliorarsi”.

Chi è Joao Fonseca

Joao Fonseca in carriera ha conquistato lo Us Open juniores e le Next Gen Finals, oltre a due tornei del circuito Challenger. L’ultimo a Canberra appena prima dell’inizio degli Australian Open. Nonostante i 18 anni, dispone di una prima palla di servizio che si attesta spesso intorno ai 220 chilometri all'ora e una seconda che salta piuttosto alta, segno di un lavoro già a buon punto su uno dei fondamentali più importanti del tennis contemporaneo. Veloce nelle esecuzioni di diritto e rovescio, non trasmette mai la sensazione di ‘strappare’ i colpi. Da buon brasiliano è nato sulla terra rossa, ama alternare colpi profondi a palle corte e slice di rovescio, ma pecca ancora in strategia e questo lo porta talvolta a commettere qualche svarione. A rete non sembra un fenomeno, ma ricordando il primo Sinner è lecito attendersi rapidi miglioramenti.