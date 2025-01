Quando gioca Sinner agli Australian Open 2025: orario e dove vedere il match contro Schoolkate

Melbourne, 15 gennaio 2025 - Ostacolo inedito per Jannik Sinner nel secondo turno dell'Australian Open 2025. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, l'altoatesino se la dovrà vedere con Tristan Schoolkate, avversario mai affrontato fino a questo momento in carriera. Il tennista numero 173 del mondo è presente al torneo di casa grazie a una wild card concessagli dagli organizzatori. Nella scorsa partita, l'australiano ha avuto la meglio del giapponese Taro Daniel in rimonta (6-7, 7-6, 6-1, 6-4). Per Schoolkate si tratta della seconda volta a un secondo turno di un torneo del Grande Slam: la prima risale all'ultima edizione dell'Us Open. Per quanto concerne Sinner invece, l'azzurro ha iniziato la corsa alla riconferma del titolo vinto l'anno passato battendo in tre set il cileno Nicolas Jarry. Ovviamente il favore del pronostico è tutto dalla parte del numero uno del mondo.