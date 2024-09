Coach Lozano "Sara è una questione di fede. Non molla mai, in campo come nella vita"

L’italiana che visse due volte ha sempre avuto in Pablo Lozano un punto fermo. Perché, dice Lui "Sara (Errani, ndr) è una questione di fede e di fiducia". Vent’anni assieme il coach spagnolo e la neo campionessa del doppio misto agli Us Open, in coppia con Andrea Vavassori...una ricetta ci sarà.

Insomma Pablo qual è il segreto di una giocatrice così longeva e del suo coach?

"Sara mi ha sempre trattato bene, quando si ha un buon rapporto e si lavora al top è facile stare assieme".

E quando invece non va come previsto?

"Le persone diventa anche troppo facile abbandonarle quando affrontano i problemi della vita (e qui Lozano si riferisce anche a quando Sarita risultò positiva a una sostanza dopante nel 2017 per una contaminazione alimentare, ndr). Abbiamo resistito nei momenti di difficoltà, lasciandoci alle spalle situazioni complesse. Negli anni ci siamo abituati alle sconfitte.

Andrea Vavassori e Jasmine Paolini, due compagni portano per mano Sara in una seconda giovinezza.

"Stare con ’Jas’ e ’Vava’ è veramente piacevole. Con Sara sono vent’anni che lavoriamo assieme, è una delle più esperte del circuito, ormai tante sue colleghe sono andate in pensione e tocca sempre reinventarsi".

E come ci riesce?

"Con questi ragazzi passa giornate molto allegre. Sara sfrutta le velocità di palla sia di Jasmine che di Andrea, poi ci aggiunge esperienza e intelligenza tattica".

Con Paolini è arrivata la medaglia d’oro olimpica dopo un bel periodo di rodaggio. Con Vavassori è stato quasi un ’Miracolo sulla 34ª strada’ dopo pochi tornei giocati assieme.

"Sono molto sinceri l’uno con l’altro. Lei vede tante buone caratteristiche di Andrea (grande servizio ed esplosività a rete) e lui in Sara, una ragazza molto esigente ma anche molto solare, impegnata e attenta. Ma Vavassori sa cosa vuole, per questo si identificano l’un l’altro".

Ma qual è la caratteristica migliore di questa ragazza?

"Non mollare mai, in campo come nella vita fa di tutto per non lasciare per strada nemmeno un punto. Capisce il gioco e cerca sempre di non dare per scontata nemmeno una palla: è una delle persone migliori e più intelligenti che giocano a tennis".

Dopo il titolo degli Us Open l’anno non è ancora finito, cosa farete ora?

"Continueremo sia in singolare, per mantenere il ranking e così a gennaio avere accesso agli Australian Open, sia in doppio, seguendo un po’ Paolini nel circuito asiatico: l’obiettivo di fine anno è il Masters. Poi c’è anche la Billie Jean King Cup, Sara è sempre pronta".

Sara è stata al top in singolare, come’è la vita dei giocatori di singolare usciti un po’ dalle zone più calde della classifica?

"Le piace quello che fa, e se la gode lo stesso, perché sa che il successo è spesso una questione effimera. Per anni (dopo quelli con Roberta Vinci) ha cercato un compagno giusto. Ora che ne ha trovati ben due si aprono di nuovo tante porte..."