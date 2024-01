Cocciaretto e Bronzetti esultano

Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno del torneo Wta di Linz vincendo il derby azzurro con Lucrezia Stefanini dell’Upper Austria Ladies (WTA 500, montepremi di 922.573 dollari), sul veloce indoor.

La 23enne marchigiana, n.60 del ranking mondiale, ha superato la 25enne toscana, n.153, per 6-2 6-0. E’ andata male all’altra marchigiana Camila Giorgi, che questo torneo ha vinto nel 2018: la 32enne di Macerata, n.68, ha subito la rimonta per 3-6 6-3 6-3, dopo oltre due ore di lotta, dalla danese Clara Tauson, n.91. La Tauson ora affronterà la lettone Jelena Ostapenko, n.12 del ranking e testa di serie numero uno del torneo. Lucia Bronzetti ha superato il primo turno contro la tedesca Angelique Kerber, ex regina del tennis mondiale e ora n.607, con il punteggio di 6-1 6-3. L’azzurra ora troverà la belga Elise Mertense, testa di serie numero 4.