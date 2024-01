Coppa d’Africa 2024, il Burkina la vince al 96’, colpo Namibia, ok il Mali

Milano, 17 gennaio 2024 – Continua, eccome se continua, la Coppa d’Africa 2024 che anche oggi ha regalato a tutti gli appassionati di calcio tre sfide: Burkina Faso – Mauritania, con la vittoria per 1-0 degli Stalloni, il colpaccio della Namibia che batte 0-1 la Tunisia e in serata il Sudafrica si è arreso al Mali. Andiamo a ripercorrere nel dettaglio le tre gare.

All’ultimo respiro Traoré regala tre punti al Burkina Faso

Una partita blocca, non entusiasmante per usare un eufemismo. Poi il lampo, l’attimo, l’episodio che ha cambiato tutto. Bertrand Traorè, da subentrante, prima impegna Niasse con un gran sinistro a giro sul secondo palo. Poi arriva l’episodio decisivo al 90’: Kabore entra in area dalla destra e va giù dopo un contatto con El Abd. Il Var richiama l’arbitro Jayed che assegna il calcio di rigore e dal dischetto non trema Traorè che spiazza Niasse e fa 1-0 per il Burkina Faso. Gli Stalloni sono in vetta, da soli, nel gruppo D grazie al pari di ieri sera fra Algeria e Angola.

Burkina Faso 1-0 Mauritania. Traoré rig. (MAU) 96’.

Classifica girone D: Burkina Faso 3, Algeria 1, Angola 1, Mauritania 0

Clamorosa Namibia, batte 0-1 la Tunisia

Lo si è detto, lo si è visto con alcuni risultati dei giorni scorsi e ora va ripetuto: questa Coppa d’Africa è un susseguirsi d’emozioni. Partita che, sulla carta, era più che abbordabile per la Tunisia che nel gruppo E cercherà di passare come prima della classe, invece arriva il colpaccio della Namibia che vince per 0-1. Le Aquile di Cartagine partono forte e si fanno subito vedere dalle parti di Kazapua che salva in un paio di occasioni. La Namibia si difende al meglio, lasciando il pallino del gioco agli avversari e poi cercando di ripartire sugli esterni, situazione dal quale nasce la colossale occasione per Shaluile, con Talbi che chiude tutto in scivolata e salva il risultato. Kazapua si supera ancora e i Guerrieri Coraggiosi tengono fede al proprio soprannome. A due dalla fine arriva il gol partita di Hotto: cross in mezzo di Mazeu dopo aver saltato un uomo e l’attaccante non manca all’appuntamento. La Namibia raddoppia ancora con Hotto ma il gol è annullato. Risultato importantissimo per la squadra di Benjamin.

Tunisia 0-1 Namibia. Hotto (NAM) 88’

Il Mali regola il Sudafrica 2-0

Il Mali non sbaglia all'esordio e si va a prendere la vetta del girone E, in coesistenza con la Nambia, battendo per 2-0 i Bafana Bafana con due gol nel secondo tempo. Il primo episodio chiave del match arriva al 19' quando il Var assegna un calcio di rigore al Sudafrica poi fallito da Tau, lì gli avversari prendono fiducia e chiudono il primo tempo in crescendo. Nella ripresa si gioca praticamente a una porta sola per vari tratti e, infatti, il match si sblocca al 60' grazie al difensore della Real Sociedad Haman Traoré. Tempo sei minuti e il Mali raddoppia con Sinayoko, chiudendo virtualmente i conti. Negli ultimi venti minuti la squadra di Chelle gestisce il ritmo partita e conduce fino alla fine senza troppi patemi.

Mali 2-0 Sudafrica. Traoré (MAL) 60', Sinayoko (MAL) 66'

Classifica girone E: Mali 3, Namibia 3, Tunisia 0, Sudafrica 0