Coppa d'Africa 2024 in tv: il 17 gennaio in campo il Girone del Marocco. Formazioni e dove vedere le partite in tv

Milano, 16 gennaio 2024 - Domani, mercoledì 17 gennaio, si chiuderà la prima giornata dei gironi della Coppa d'Africa 2024. Resta solo da delineare la classifica, parziale, del gruppo F quello con Marocco, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo e Zambia. In questo raggruppamento Hakimi e compagni sono superfavoriti, d'altronde la squadra rivelazione degli ultimi mondiali ha anche il talento per poter arrivare fino in fondo in questa competizione. Nell'altro match, il Congo si candida per il posto da seconda forza del girone, ma attenzione a eventuali sorprese come già accaduto in alcune partite di questo primo turno di Coppa. Andiamo ad analizzare i due match di domani e le rispettive formazioni.

Marocco per dimostrare di essere tra le più forti

Primo impegno anche per i Leoni dell'Atlante che domani, alle ore 18 italiane allo stadio Laurent Pokou di San Pedro sfideranno la Tanzania. Il talento al Marocco, che vuole confermare quanto di buono fatto vedere in Qatar ai Mondiali, non manca affatto, basta citare giusto qualche nome, uno per reparto: la rivelazione Bounou in porta, Achraf Hakimi in difesa, l'ex viola Amrabat a centrocampo e Hakim Ziyech là davanti. Dall'altra parte c'è una formazione di terza, per non dire quarta, fascia come la Tanzania che farà di tutto per onorare l'esordio e magari portare via un risultato che sarebbe storico. Queste le probabili formazioni del primo match di domani del gruppo F.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Mazraoui, Saiss; Harit, Amrabat, Ounahi; El Khannous, En-Nesyri, Ziyech. Tanzania (4-3-3): Kawawa; Nodo, Mnoga, Hamad, Mwaikenda; Miroshi, Mombwa, Mkami; Abraham, Bajana, Kibu.

Bakambu contro Daka, la sfida tra Congo e Zambia è in attacco

Inseriti nel gruppo F, con il Marocco e la Tanzania, Congo e Zambia si sfidano per partire nel migliore dei modi in questa rassegna mercoledì 17 alle ore 21 nello stesso stadio delle altre due squadre, ovvero il Laurent Pokou di San Pedro. Negli ultimi anni i Leopardi sono un po' spariti dai riflettori internazionali, tanto che pure quest'anno hanno faticato a ottenere la qualificazione alla rassegna perdendo le prime due partite. Solo con il cambio in panchina, con l'addio di Hector Cuper e l'arrivo di Sebastien Desabre, il trend sembra esser stato invertito. Gli uomini di punta sono ovviamente Cedric Bakambu del Galatasaray e Yoane Wissa del Brentford che dovrebbero guidare l’attacco della squadra. Dall'altra parte lo Zambia è riuscito a partecipare a questo torneo dopo aver fallito l'appuntamento nelle tre edizioni precedenti, dunque si tratta di un grande ritorno. Però, con la guida dell’ex Chelsea Avram Grant, lo Zambia potrebbe essere una vera e propria mina vagante in questo torneo soprattutto se sottovalutata. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Repubblica Democratica del Congo (4-4-2): M’Pasi; Masuaku, Kiranga, Mbemba, Kalulu; Kakuta, Moutoussamy, Pickel, Wissa; Bongonda, Bakambu

Zambia (4-4-2): Mulenga; Phiri, Sunzu, Mwape, Musonda; Kapumbu, Mafwenta, Chilufya, Banda; Daka, Sakala

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.