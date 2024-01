Coppa d'Africa 2024: il Senegal ne fa 3 al Gambia, pari Camerun e Algeria

Milano, 15 gennaio 2024 - Anche il girone C di Coppa d'Africa ha la sua classifica dopo una giornata, con i campioni in carica del Senegal che subito dettano il ritmo strapazzando il Gambia. Costretto a inseguire il Camerun che si fa fermare dal Gambia e ora non avrà più possibilità di sbagliare soprattutto se vorrà dare fastidio proprio ai primi in classifica. Nella prima partita del gruppo D arriva un pareggio tra Algeria e Angola, con i primi che hanno dominato la gara per larghi tratti ma non sono riusciti a far male alla difesa angolana. Andiamo a ripercorrere le tre partite di oggi

Camara ne fa due e il Senegal passeggia sul Gambia

Un match sentitissimo, quasi come un derby, visto che sulla costa occidentale, appena sotto la Mauritania, il Gambia è completamente circondato dal Senegal. Una partita che, oltre alle dimensioni dei due Stati, anche per i valori in campo è un po' Davide contro Golia, solo che oggi ha vinto Golia. La squadra di Cisse parte molto bene e dopo 3' minuti è già avanti con Sadio Mané che serve al limite dell'area Gueye che lo fa bellissimo. Gli uomini di Saintfiet reagiscono e si fanno vedere dalle parti della porta avversaria con Barrow, vecchia conoscenza del Bologna, ma alla fine del primo tempo l'espulsione di Adams complica tutti i piani. Nella ripresa allora il Senegal può dilagare con Camara, centrocampista classe 2004 del Metz che segna una doppietta. Con tante grandi che stanno fallendo il primo appuntamento, il Senegal vince e ricorda a tutti perché è campione in carica.

Senegal 3-0 Gambia. Gueye (SEN) 3', Camara (SEN), Camara (SEN)

Classifica gruppo C: Senegal 3, Cameurn 1, Guinea 1, Gambia 0

Anche il Camerun frena all'esordio, pari con la Guinea

Un match sicuramente condizionato dalle assenze, soprattutto per il Camerun che è senza il suo portiere titolare ovvero l'ex Inter Andrè Onana, arrivato nella notte dopo il match tra lo United e il Tottenham. Sull'altra panchina ancora out Guirassy, perno dell'attacco guineiano. Al suo posto Diawara lancia nella mischia Bayo che, in un modo o nell'altro, sblocca la partita al 10' grazie al regalo di Ntcham. Poi però Kamano ha la non brillante idea di farsi espellere quando mancano due minuti alla fine del primo tempo e da lì la partita cambia completamente volto. Il Camerun nella ripresa le prova tutte, praticamente per larghi tratti si gioca a una porta sola, e infatti Magri pareggia con un colpo di testa al 51'. Nonostante ciò, questo rimane l'unico gol segnato in questa sfida dalla squadra di Song che non riesce a portare a casa i tre punti e deve accontentarsi, per il momento, del secondo posto nel girone. Prossimo appuntamento sarà con il Gambia, poi ci sarà il big match contro il Senegal.

Camerun 1-1 Guinea. Bayo (GUY) 10', Magri (CAM) 51'

Colpaccio Angola che strappa un punto contro l'Algeria

Vero e proprio colpaccio per l'Angola che strappa un punticino d'oro a una delle favorite per la vittoria, ovvero l'Algeria. Match equilibrato e a tratti divertente. Primo tempo praticamente a favore delle Volpi del deserto, che passano in vantaggio con Bounedjah, autore di un'ottima prova nel primo tempo. Nel secondo tempo esce l'Angola che in una delle poche azioni d'attacco riesce a conquistare un calcio di rigore poi trasformato da Mabululu, convocato dopo la scelta di Mbala Nzola di non partecipare alla rassegna. Il finale è avvincente, con l'Angola che si difende con le unghie e con i denti anche in tutti e 7, interminabili, minuti di recupero. Con Neblù che al 97' salva su Chaibi quello che avrebbe potuto essere il gol partita.

Algeria 1-1 Angola. Bounedjah (ALG) 18', Mabululu rig. (ANG) 68'

Classifica gruppo D: Algeria 1, Angola 1, Burkina Faso 0, Mauritania 0.