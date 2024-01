Guida alla Coppa d’Africa 2024: date, stadi e regolamento

Milano, 11 gennaio 2024 - Tra due giorni, sabato 13 alle ore 21, prenderà il via la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa, il torneo continentale che stabilisce quale delle nazioni appartenenti alla CAF (Confédération Africaine de Football) è la più forte. Quest'anno il Paese ospitante della rassegna è la Costa d'Avorio, infatti saranno proprio gli Elefanti ad aprire le danze sabato sera contro la Guinea-Bissau. Tutti contro il Senegal, la squadra da battere è quella di Mané, Koulibaly e compagni che nel 2022 vinsero per la prima volta nella loro storia contro l'Egitto di Momo Salah dopo i calci di rigore. Il continente africano sta crescendo tantissimo sotto il punto di vista del talento a disposizione, come testimoniano le rose di alcune delle Nazionali. Inizialmente, il torneo si sarebbe dovuto giocare nell'estate 2023, ma a causa di qualche problema organizzativo e la relativa vicinanza con il Mondiale, la CAF ha optato per lo spostamento a gennaio 2024. Dunque, stesso periodo dell'edizione 2022 che si giocò nel primo mese dell'anno dato lo slittamento per covid.

Fase a gironi in undici giorni, finale l'11 febbraio. Tutte le date

Come anticipato, il torneo prenderà il via sabato 13 gennaio alle ore 21 e la fase a gironi durerà fino a mercoledì 24 gennaio. In soli undici giorni avremo i nomi delle Nazionali che si qualificheranno agli ottavi di finale. Considerando che vi partecipano 24 squadre, divise in sei gironi da quattro, si tratta di 36 match in undici giorni. Gli ottavi cominceranno sabato 27 gennaio e l'ultima partita sarà il 30. Venerdì due e sabato 3 febbraio si giocheranno i quarti di finale che ci regaleranno il nome delle semifinaliste, che si sfideranno mercoledì 7 febbraio (prima partita alle ore 18 e la seconda alle ore 21). La finale per il terzo posto è in programma sabato 10 alle ore 21, mentre la finalissima domenica 11 febbraio sempre alle ore 21.

Il format: non per forza il terzo posto significa eliminazione

Il formato della Coppa d'Africa 2024 prevede il passaggio del turno delle prime due classificate di ogni girone, ma visto che si disputeranno anche gli ottavi di finale ciò significa che anche qualche terza classificata potrà passare il turno e continuare a inseguire il sogno di diventare campione. In particolare, accederanno agli ottavi anche le migliori quattro terze dei sei gironi, dopo un raffronto che le metterà in ordine per punti totalizzati, numero di vittorie, differenza reti, gol fatti ed eventualmente subiti. Il tabellone degli ottavi sarà poi così formato: da una parte la seconda del gruppo A contro la seconda del gruppo C (2A vs 2C); la prima classificata del raggruppamento D contro la miglior terza tra i gruppi B, E o F (1D vs 3B/E/F); la prima del gruppo B contro la miglior terza o del gruppo A, o C o D (1B vs 3ACD); la prima classificata del gruppo F con la seconda dell'E (1F vs 2E). Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sarà la seconda del gruppo B contro la seconda dell'F (2B vs 2F); la prima del girone A contro la miglior terza dei gironi C, D o E (1A vs 3C/D/E); la prima classificata del raggruppamento E contro la seconda del D (1E vs 2D) e, per concludere, la prima del gruppo C contro la terza o del raggruppamento A o B o F (1C vs 3A/B/F). Una volta disputata la gara secca degli ottavi si procederà, tradizionalmente, con quarti, semi e finale.

Gli stadi

Cinque città e sei stadi ivoriani ospiteranno la prossima edizione della Coppa d'Africa, in particolare la capitale Abidjan sarà l'unica ad avere due impianti nel torneo. Di seguito tutti gli impianti che ospiteranno la manifestazione:

- Stade National de la Côte d’Ivoire - Abidjan

- Stade Félix Houphouët-Boigny - Abidjan

- Stade Bouaké - Bouaké

- Stade de Korhogo - Korhogo

- Stade de San Pédro - San Pédro

- Stade de Yamoussoukro - Yamoussoukro

Lo stadio Nazionale sarà anche il teatro della finalissima, con i suoi 60 mila posti a sedere è l'impianto più capiente. Mentre i più piccoli sono gli stadi di Yamoussoukro, San Pédro e Korhogo che tengono venti mila persone.

Dunque, ora manca solo da scoprire se ci sarà un successore al Senegal oppure i Leoni della Teranga trionferanno per la seconda volta consecutiva. L'exploit dell'Egitto agli scorsi Mondiali rende la nazionale di Salah e compagni un vero osso duro, anche se non bisogna dimenticarsi la Nigeria di Osimhen e Lookman (tra i vari) che quest'anno pare proprio avere una marcia in più su tutte le altre grazie a una batteria d'attaccanti clamorosa. Tra una moltitudine di soprannomi che richiamano animali, colori, simboli e culture del grande continente africano a noi resta solo da attendere quale Nazionale verrà incorona come la nuova regina d'Africa.