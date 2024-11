Giovanili biancazzurre. L’under 16 di Schiavon sbanca Vicenza e torna in testa a +1 sui rivali del girone

Nel weekend contraddistinto dalla sosta del campionato Primavera 2, a prendersi la scena è la Spal Under 16 di mister Schiavon. Nei primi sei turni di campionato i giovani biancazzurri non avevano trovato ostacoli sulla propria strada, dimostrando una superiorità nei confronti degli avversari a tratti imbarazzante.

Tutto fin troppo facile per la squadra di Eros, che aveva sempre vinto in maniera molto convincente. Improvvisamente alla settima giornata la Spal Under 16 si è concessa una piccola pausa, pareggiando in casa contro il Caldiero Terme che non figura certamente tra le big del torneo.

Un 2-2 che non ha però minato le certezze dei ragazzi di mister Schiavon, nonostante il momentaneo sorpasso subito dal Vicenza.

Ebbene, domenica scorsa la Spal ha fatto visita ai biancorossi nel big match tra le prime due della classe del campionato Under 16.

E i biancazzurri non hanno perso l’occasione per dimostrare la propria superiorità, sbancando Vicenza di misura (0-1 il risultato, con rete decisiva di Paiola su rigore nella ripresa). Il colpaccio sferrato a Vicenza ha permesso alla Spal di riprendersi il primo posto in campionato, che adesso comanda a +1 sugli avversari coi quali si profila un avvincente testa a testa fino alla fine della stagione.

Come dicevamo, la Primavera non ha giocato in campionato, ma la squadra di Pedriali – priva di diversi elementi impegnati con Antenucci e compagni – ha disputato un’amichevole. Al centro sportivo Fabbri contro il Legnago Salus, vincendo 3-1 con reti di Samaritani su rigore, un’autorete e Rizzotto. È andata male alla Spal Juniores Nazionale, sconfitta 3-2 sul campo del Cittadella Vis Modena.

Successo rotondo per la Spal Under 17 di mister Corsi contro il Caldiero Terme: in via Copparo è finita 4-0 con gol di Leoni, Donattini, Berti e Desiderato. Il Caldiero Terme si è preso la rivincita nella categoria Under 15, coi veneti che si sono imposti al centro sportivo Fabbri con rete decisiva di Pasetto nel finale (1-2). Infine, nella categoria Under 14 la Spal ha superato il Rimini in trasferta (1-2) con gol di Ferracini e Marzullo.

s. m.