Spal in trasferta a Pesaro: sfida cruciale per la classifica e i playout

Non è una Pasqua all’insegna della serenità per la Spal, partita per la trasferta di Pesaro tra mille incognite e preoccupazioni. La classifica impone alla squadra di Baldini di ottenere un risultato positivo domani allo stadio Benelli, possibilmente una vittoria che in caso di passo falso del Milan Futuro garantirebbe ai biancazzurri un sorpasso pesante in ottica playout. Ma la gara sul campo della Vis non si presenta sotto i migliori auspici, perché oltre agli squalificati Arena e Rao e al lungodegente Karlsson mancheranno per infortunio Bassoli e soprattutto Mignanelli. Quest’ultimo – ai box già nell’ultima partita contro il Pontedera – non ha recuperato e non è chiaro quando tornerà a disposizione. E il suo sostituto naturale Ntenda non è in perfette condizioni. Piove sempre sul bagnato in casa Spal, dove mister Baldini dovrebbe comunque confermare il 3-4-3 delle ultime giornate. Magari arretrando Nador al centro della difesa, con Bruscagin e Fiordaliso ai suoi fianchi, e inserendo Paghera in coppia con Awua in linea mediana.

Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato contro il Pontedera, con Calapai e l’acciaccato Ntenda sulle fasce, e tridente composto da Spini, l’ex Molina e Parigini. La Spal ha il dovere di fare punti per provare a scalare almeno una posizione, ma esiste anche il rischio di finire nel mirino di Sestri Levante e Legnago Salus, che sperano di accorciare le distanze da Antenucci e compagni e scavalcarli nell’ultimo turno di campionato. Meglio non pensarci. Piuttosto, la Spal deve concentrarsi sulla Vis Pesaro, che dopo un ottimo percorso che le ha garantito l’accesso ai playoff ha ceduto di schianto. E nelle ultime 10 giornate ha un ruolino di marcia molto simile a quello – terrificante – dei biancazzurri. La squadra di Stellone è scivolata in sesta posizione e avanti di questo passo rischia di finire addirittura alle spalle di Pineto e Pianese, una prospettiva che la Vis è determinata a scongiurare. Invertendo la rotta a Pasquetta contro la Spal e nell’ultima partita di regular season sul campo del Milan Futuro. La Vis Pesaro di adesso è un avversario assolutamente alla portata di Antenucci e compagni, che allo stadio Benelli saranno animati da maggiori motivazioni rispetto ai padroni di casa. Anche la pressione però sarà sulle spalle dei biancazzurri, che in questa prova generale di playout dovranno dimostrare di avere le carte in regola per centrare la salvezza.

Stefano Manfredini