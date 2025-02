Bayern Monaco-Eintracht in tv e in streaming: dove vedere il big match di Bundesliga

Monaco, 23 febbraio 2025 – Il Bayer Leverkusen ha fatto il suo dovere, sconfiggendo l'Holstein Kiel e conquistando la vittoria e portandosi a -5 dal Bayern Monaco in vetta alla classifica. Xabi Alonso e i suoi hanno riconquistato i tre punti dopo i due pari consecutivi contro Wolfsburg e proprio Bayern Monaco, riportandosi a -5 dai bavaresi in cima alla classifica. Per Kompany e i suoi, quindi, diventa fondamentale centrare il successo oggi contro l'Eintracht Francoforte, in modo da allontanarsi nuovamente dal Leverkusen e non riaprire i giochi per la conquista del titolo. Prima del pari della scorsa giornata, il Bayern Monaco veniva da sette successi consecutivi in Bundesliga, che gli avevano permesso di prendersi la cima della classifica e allontanarsi notevolmente dalla seconda piazza. In settimana, Kane e compagni hanno pure centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, eliminando il Celtic. Domani davanti a loro ci sarà l'Eintracht Francoforte, che la scorsa giornata contro l'Holstein Kiel ha ritrovato il successo dopo tre pareggi di fila. Nel 3-1 di domenica 16 febbraio le reti sono state di Larsson, Tita e Uzun. In questo momento, la squadra di Toppmoller si trova al terzo posto in classifica, a tre punti di distacco dal Friburgo quarto, ma con una gara in meno. I bianconeri nell'anticipo di venerdì hanno demolito il Werder Brema con un sonoro 5-0, salendo fino al quarto posto. La distanza di sole tre lunghezze dal Friburgo non può lasciare tranquillo l'Eintracht, che è costretto a trovare un risultato positivo all'Allianz Arena se non vuole mettere in discussione la terza posizione. In più, una vittoria significherebbe pure riavvicinarsi al Leverkusen secondo: i punti di distacco tra le due compagini ora sono di ben otto punti. Xabi Alonso e i suoi osservano, sapendo che trarrebbero vantaggio in qualsiasi modo: se dovesse vincere il Bayern staccherebbero l'Eintracht, se dovesse vincere la squadra di Toppmoller si riavvicinerebbero alla testa della classifica e se dovesse finire in pareggio recupererebbero due punti su entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Bayer Leverkusen

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Collins, Tuta, Theate; Kristensen, Hojlund, Larsson, Brown; Gotze, Uzun; Ekitike. All. Toppmoller.

Dove vedere Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in tv e in streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Eintracht Francoforte sarà visibile domenica 23 febbraio dalle ore 17:30 su Sky al canale Sky Sport Max (205), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.