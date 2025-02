Newcastle-Nottingham Forest in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier League

Newcastle, 23 febbraio 2025 – Tra le gare della ventiseiesima giornata di Premier League c'è lo scontro tra il Newcastle e il Nottingham Forest, in programma oggi alle 15 al St. James' Park. Le due squadre non stanno attraversando il loro momento migliore: i Tricky Trees sono terzi in classifica, ma nelle ultime tre gare di campionato sono arrivate ben tre sconfitte, contro il Fulham per 2-1 e contro il Bournemouth per 5-0. In mezzo c'è stata la rotonda vittoria contro il Brighton (7-0) e il passaggio del turno in FA Cup contro l'Exeter City, in una partita tutt'altro che semplice. Questo pomeriggio, Espirito Santo e i suoi hanno un'occasione ghiotta di avvicinarsi alla seconda posizione: l'Arsenal, infatti, ha trovato una clamorosa sconfitta in casa contro il West Ham, dopo essere rimasta in dieci uomini dal 73' dopo il rosso a Lewis-Skelly. In caso di vittoria domani, il Nottingham Forest potrebbe portarsi nuovamente a -3 dalla squadra di Arteta, e soprattutto mantenere una buona distanza dalle inseguitrici. In aggiunta, Espirito Santo e i suoi si caricherebbero in vista della gara di mercoledì proprio contro i gunners, in uno scontro diretto che potrebbe significare tanto in ottica secondo posto. Dall'altra ci sarà un Newcastle che nelle ultime cinque gare di campionato ha rimediato ben tre ko. L'ultimo, per 4-0 contro il Manchester City, ha allontanato i bianconeri dalla zona Champions: Tonali e compagni sono scivolati fino al settimo posto, con il Brighton ottavo che ora dista solo un punto. Vincere oggi, davanti al pubblico di casa, diventa importante sia per rilanciare le ambizioni europee che per quanto riguarda il fattore mentale, dato che, con i tre punti, i Magpies sorpasserebbero Bournemouth, Chelsea e Aston Villa e salirebbero a pari punti con il Manchester City in attesa della gara con il Liverpool. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre

Probabili formazioni Newcastle – Nottingham Forest

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Danilo, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. All. Espirito Santo.

Dove vedere Newcastle – Nottingham Forest in tv e in streaming

La sfida tra Newacastle e Nottingham Forest sarà visibile domenica 23 febbraio dalle ore 15:00 su Sky al canale Sky Sport Arena, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.