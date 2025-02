C’è un Buffon che segna a raffica: il figlio d’arte trascina il Pisa Primavera alla vittoria

Pisa, 23 febbraio 2025 - Dopo un digiuno lungo sette giornate, il Pisa Primavera ritrova il sorriso grazie a una vittoria importante contro l’Ascoli, imponendosi con il punteggio di 3-1. A trascinare i nerazzurri ci ha pensato Buffon, il 17enne attaccante che porta un cognome pesante, con una doppietta nei primi minuti della ripresa. Un successo fondamentale per la squadra di Innocenti, che ritrova fiducia e tre punti preziosi.

La partita si è accesa subito dopo l’intervallo, con il Pisa che ha trovato il vantaggio al 46' grazie a Buffon, bravo a farsi trovare pronto. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per l’Ascoli che, al 49', è ancora Buffon a colpire, siglando la personale doppietta e portando il Pisa sul 2-0. Un colpo che ha mandato in tilt i marchigiani, puniti poco dopo dal tris firmato da Casarosa al 55'. L’Ascoli ha provato a riaprire il match con il gol di Colaiacono al 70', ma la squadra di Innocenti ha resistito senza concedere ulteriori spazi. A complicare ulteriormente le cose per i bianconeri è stato il rosso diretto rimediato da Gorica nel recupero, che ha sancito la definitiva resa dell’Ascoli.

Il giovane attaccante Buffon, figlio d’arte, ha già iniziato a farsi notare con la maglia nerazzurra, dimostrando di avere qualità e personalità. In più occasioni, Filippo Inzaghi ha parlato della crescita dei giovani in casa Pisa, e la doppietta del 17enne conferma i progressi costanti. La società nerazzurra punta molto su di lui, consapevole che il suo percorso di maturazione potrà portarlo presto a livelli più alti. E' stato appena convocato nella nazionale della Repubblica Ceca Under 18.

TABELLINO PISA-ASCOLI PRIMAVERA 3-1

PISA. Giuliani, Baldacci, Bacciardi, Frosali, Sapola, Casarosa, Bettazzi (73′ Cenerini), Cannarsa, Buffon, Bocs (73′ Ferrari), Vivace (73′ Pucci). A disposizione. Rugginenti, Arnesi, Rossi, Bendinelli, Capitanini, Battistella, Novak, Ribechini, Giotti. Allenatore Innocenti.

ASCOLI. Sciammarella, Deriu, Ciccanti, Giacomazzi (Dodde), Zagari (88′ Nobile), Di Teodoro, Cerbone (55′ Salvatore), Lo Scalzo, Colaiacono (88′ Finotti), Lattanzi (55′ De Witt), Gorica. A disposizione. Zagaglia, Di Giacomo, Flaminio, Nenci, Pettinarmi. Allenatore Ledesma.

Arbitro. Francesco Ercole di Latina. Assistenti. Minafra-Zezza.

Reti. 46′ Buffon, 49′ Buffon, 55′ Casarosa, 70′ Colaiacono.

Note. Ammoniti Di Teodoro, Cerbone, Lo Scalzo, Baldacci, Frosali, Casarosa, Cannarsa. Espulso Gorica al 92′. Recupero. 0′ pt; 4′ st.

Michele Bufalino