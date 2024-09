Coppa Davis a Bologna, Italia-Brasile 1-0. Il ritorno di Berrettini: “Come la prima volta”. Arnaldi avanti un set

15:40

Berrettini ferma Fonseca, è 1-0

Ingiocabile, come si dice in gergo per un set intero. Matteo Berrettini inizia col piede giusto la caccia alla Davis, battuto in due set (6-1, 7-5) il giovane talento verdeoro Fonseca. Primo parziale di assoluto dominio per il romano: perfetto lo schema servizio-dritto e pochissimi errori, compice anche un po' di tensione da parte del giovane avversario. Fonseca però dopo la pausa si rifà sotto, riuscendo a breakkare il romano sul finire del secondo set, proprio quando Berrettini stava servendo per il match. Tutto si trascina a un pericolosissimo tie break, dove l'azzurro risale dagli abissi dopo essere stato sotto 4-0 e si prende la partita.