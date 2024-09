Coppa Davis 2024, il sorteggio delle Finals: ai quarti l’Italia pesca l’Argentina

Bologna, 19 settembre 2024 – Il percorso dell’Italia verso la difesa del titolo in Coppa Davis partirà contro l’Argentina. Questo ha detto il sorteggio per la fase finale di Malaga dal 19 al 24 novembre. Gli azzurri, che ritroveranno Sinner, Musetti e Sonego, affronteranno nei quarti di finale l’Argentina, giunta seconda nel Gruppo D a Manchester alle spalle del Canada, che è un’altra delle favorite assieme a Spagna e Stati Uniti. Gli Usa, che potrebbero incrociare in semifinale l’Italia, hanno invece preso l’Australia, che è stata finalista nel 2023 e rappresenta una mina vagante. Evitati dunque gli uomini di Hewitt ai quarti.

Sarà Italia-Argentina ai quarti di Coppa Davis

Gli argentini: solidi e pericolosi

Due vittorie e una sconfitta per l’Argentina nel gruppo D, molto equilibrato con Canada, Gran Bretagna e Finlandia, e una storica qualificazione alla final eight. Squadra da tenere d’occhio, con tre giocatori di simil livello e solidissimi quando si tratta di difendere i colori della nazionale. C’è ovviamente Francisco Cerundolo, forse quello dotato di maggior talento che è numero 31 delle classifiche mondiali e buon interprete anche dei campi veloci. Sudamericani con forte tradizione su terra, ma nell’ultimo periodo c’è stata una evoluzione sul veloce e anche gli altri due giocatori non si batteranno da soli. C’è Tomas Etcheverry, numero 34 del mondo e soprattutto Sebastian Baez, numero 26 e con 6 titoli in carriera. Formazione dunque omogenea, senza top ten ma anche senza punti estremamente deboli. In doppio, ma la formazione è variabile, ci saranno Gonzalez e Molteni. Da verificare a tempo debito le scelte di Volandri, che a Bologna ha ritrovato Berrettini e probabilmente gli riserverà un posto, ma questo vorrebbe dire sacrificare qualcuno che ha vinto l’anno scorso o che ha portato la nazionale a Malaga quest’anno. Non sarà facile escludere uno dei giocatori.

Nella parte alta di tabellone ci sono anche gli Usa di Tiafoe e Fritz che hanno pescato la temibile Australia che ha De Minaur e Popyrin in singolare e Ebden-Purcell in doppio: squadra completa e di livello e reduce dalla finale di un anno fa.

Nella parte bassa di tabellone, senza la Serbia di Nole Djokovic che però è tornata nel gruppo mondiale, c’è la Spagna di Carlos Alcaraz, che dunque potrà incrociare l’Italia sono nell’eventuale finale. Gli iberici hanno pescato l’Olanda di Van de Zandschulp e Griekspoor, battuti a Bologna da Berrettini e Cobolli, e appare favorita per un posto in semifinale, mentre appare più equilibrato il quarto di finale tra il Canada di Auger Aliassime e la Germana di Alexander Zverev.