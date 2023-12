Count down Australian Open, . Jannik guida la truppa azzurra. Venti italiani alle qualificazioni

I sogni slam di Jannik ripartono dagli Australian Open. C’è proprio il tennista di San Candido a guidare la compagine di quasi trenta azzurri (compreso chi parte dalle qualificazioni) che tentano l’assalto al trofeo. Più di un sogno per Sinner (nella foto) probabilmente: da testa di serie numero 4 dovrebbe avere un cammino discreto, almeno fino alle semifinali. Nella ’entry list’ maschile ci sono anche Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (44), Lorenzo Sonego (49) e Matteo Berrettini (92), che non potrà usufruire del ranking protetto, dato lo stop inferiore a 6 mesi. L’altra notizia è l’assenza di Fabio Fognini: il ligure è rimasto fuori dagli 11 posti del main draw, e per ora non compare nelle 8 wild card già assegnate. Potrebbe quindi saltare per la prima volta lo slam australiano dal 2006. Per le donne Jasmine Paolini (30), Elisabetta Cocciaretto (48), Camila Giorgi (53) e Lucia Bronzetti (61).

Venti gli italiani al via delle qualificazioni l’8 gennaio, 3 donne e 17 uomini. Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista al Roland Garros 2012, Lucrezia Stefanini (123), Nuria Brancaccio (209). Flavio Cobolli, numero 101 Atp, è l’azzurro meglio classificato tra i 17 al via. C’è anche Luca Nardi (118), Luciano Darderi (128), Giulio Zeppieri (135), Andrea Pellegrino (156), Andrea Vavassori (157), Mattia Bellucci (178), Matteo Gigante (181), Raul Brancaccio (185), Stefano Travaglia (193), Federico Gaio (198), Marco Cecchinato (199), Francesco Passaro (201), Alessandro Giannessi (203), Franco Agamenone (212), Riccardo Bonadio (218) e Francesco Maestrelli (223).