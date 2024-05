DA DOMANI. Tre italiane in corsa sulla terra bresciana

Sono arrivate praticamente tutte a Brescia le protagoniste della quindicesima edizione degli Internazionali Femminili di Brescia, che scattano domani con le qualificazione sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911, nel torneo che mette in palio 75 mila dollari di montepremi e che vede al via nove delle prime 200 giocatrici del mondo, nella settimana in cui si gioca il Roland Garros. A guidare la lista delle partecipanti c’è la tedesca Ella Seidel (n°146 Wta) davanti alla russa Polina Kudermetova (n°165) e all’ucraina Katerina Baindl (n°171). Per l’Italia presenti Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Lisa Pigato.

Silvio De Sanctis