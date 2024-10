Masters 1000 di Shangai, Sinner-Etcheverry: orario e dove vedere la sfida

Shangai, 5 ottobre 2024 - Liquidato in due set (6-1, 6-4) il giapponese Taro Daniel nei 32esimi di finale del Masters 1000 di Shangai, per Jannik Sinner è tempo di pensare alla prossima sfida, che lo vedrà opposto all'argentino Tomás Martín Etcheverry, che ha eliminato dalla manifestazione l'olandese Botic van De Zandschulp trionfando con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-5. “Recuperare è importante. Ovviamente sarà una partita diversa rispetto a quella contro Daniel. Una partita difficile, ma non vedo l’ora. Vedremo cosa riuscirò a fare“, le parole del nostro portacolori. Chi avrà la meglio fra i due si scontrerà negli ottavi di finale contro il vincente del match fra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carballes Baena.

I precedenti fra Sinner ed Etcheverry

I due contendenti si sono sfidati finora solo una volta. Il precedente risale al 2023: nel secondo turno degli Australian Open, il nativo di San Candido si è imposto in tre set per 6-3, 6-2, 6-2 ai danni del 25enne, attualmente numero 27 del ranking Atp.

I precedenti di Sinner nel torneo

Sinner ha partecipato alla manifestazione unicamente l'anno passato, venendo sconfitto agli ottavi di finale dallo statunitense Ben Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner-Etcheverry si disputerà nella mattinata italiana di domenica 6 ottobre, con inizio previsto non prima delle 7.50. Questa sfida sarà infatti la sarà la seconda sul Campo Centrale a partire dalle 06.30 dopo quella fra l'altro azzurro Matteo Arnaldi e il russo Daniil Medvedev. Il match fra il numero uno del mondo e l'argentino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.