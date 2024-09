Da pechino a malaga. Colazione con Jannik. Davis il 21 novembre

Quarantotto ore in più per avere in squadra il numero uno del mondo. E Volandri sorrise. Sì, i sorteggi per le fasi finali di Coppa Davis giocano a favore dell’Italia, che affronterà l’argentina nell’ultimo giorno disponibile per i quarti di finale, ovvero il 21 novembre alle 17. Tempo in più quindi per recuperare dall’ampia tappa orentale che Jannik Sinner si appresta a giocare proprio da questa mattina. L’azzurro mentre sorseggiate un caffè al bar potrebbe aver già iniziato o addirittura concluso (il suo incontro è il terzo in programma a partire dalle 5 italiane) il match di primo turno all’Atp 550 di Pechino contro il cileno Jarry (diretta Sky). L’ultimo piccolo-grande pensiero resta quello di un possibile ricorso della Wada dopo la sentenza di ’assoluzione’ per il caso Clostebol. Non è chiaro quando arriverà la decisione definitiva, ma da fonti interne dell’agenzia antidoping si apprende che verrà dato un annuncio in merito entro martedì al massimo.

Matteo Berrettini intanto si dimostra in gran forma dopo le fatiche di Bologna e concede il bis. A Tokyo (Atp 500) battuto Botic Van De Zanschulp 6-3, 6-4, avversario olandese già sconfitto pochi giorni fa proprio nella pancia in Davis. Matteo al momento non figura fra i convocati di capita Volandri per la fase finale, ma potrebbe anche rientrare all’ultimo momento. ’Il martello’ ritrova gioco e serenità: "Provo di nuovo emozione nel giocare a Tennis". Sempre a Tokyo invece, sconfitta per Darderi contro Navone (6-4, 6-4). Oggi in campo alle 14,30 a Pechino Flavio Cobolli contro Bublik.

Gabriele Tassi