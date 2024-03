Davis Cup Finals 2024: Italia campione in carica nel Girone A con sfide contro Olanda, Belgio e Brasile

Olanda, Belgio e Brasile. Queste le prossime avversarie dell’Italia, campione in carica, inserita nel Girone A delle Davis Cup Finals 2024. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all’Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si è svolto ieri a Londra, nella sede degli uffici dell’International Tennis Federation (Itf).

Le sfide dei quattro gruppi – tutte in calendario dal 10 al 15 settembre – saranno ospitate da quattro diverse città. Una di queste è Bologna, con l’Unipol Arena per il terzo anno di fila teatro degli incontri del Gruppo A in cui è inserita appunto l’Italia: le altre sono Valencia (Spagna), presente anche nei due anni precedenti, Manchester (Gran Bretagna), confermata dallo scorso anno, e la new-entry Zhuhai (Cina).

"Giocare a Bologna sarà un vantaggio – ha detto a SuperTennis Filippo Volandri intervistato su SuperTennis, il ct del trionfo azzurro in Davis a Malaga –. La qualità delle squadre che arrivano al round robin credo sia la più alta che mi ricordi. Noi abbiamo l’Olanda che abbiamo battuto al doppio di spareggio delle finali, ed è forse la squadra più da temere del nostro girone. Ma attenzione anche a Belgio e Brasile, non vedo l’ora di essere a Bologna".

Volandri in questo momento è a Miami a seguire gli otto azzurri impegnati nel Masters 1000 su cemento che con Indian Wells compone il cosiddetto ’Sunshine Double’ americano. Dalla Florida riparte la corsa al numero 2 Atp di Sinner, che a Indian Wells si è arreso in semifinale contro il vincitore del torneo Carlos Alcaraz. L’altoatesino scenderà in campo contro Pedro Cachin oppure un qualificato. Il neo-padre Lorenzo Musetti potrebbe vedersela con un tennista proveniente dal tabellone delle qualificazioni oppure con il russo Safiullin, cliente scomodissimo. Arnaldi ha pescato il francese Fils che affronterà oggi dalle 16. Il finalista di Wimbledon 2021, Berrettini, fresco perdente nella finale del Challenger di Phoenix dopo l’infortunio patito agli Us Open 2023 affronterà l’ex numero uno del mondo Murray, Sonego con Evans, Darderi con Shapovalov (tutti oggi alle 16 italiane) e Cobolli anche lui con un qualificato. Anche vavassori ieri si è qualificato per il main draw, battendo Vacherot 6-2, 4-6, 7-6.