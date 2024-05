Djokovic eliminato a Roma. “La borraccia ha influito? Devo verificarlo, potrebbe essere”

Roma, 12 maggio 2024 - La conferenza stampa e i dubbi di Novak Djokovic, eliminato dagli Internazionali di tennis di Roma. "Non lo so, devo verificarlo, ma potrebbe essere", così ha risposto dopo la sconfitta con Tabilo al 3/o turno degli Internazionali a chi gli chiedeva se l'episodio della borraccia abbia influito sulla sua sconfitta. "La condizione era diversa - ha proseguito -. Ho fatto un allenamento semplice, non sentivo niente, ma non stavo nemmeno come le altre volte. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio. Non avevo alcuna coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo".

"Penso che nel video si sia visto molto chiaramente - ha proseguito Djokovic -. È stata una situazione davvero sfortunata, anche per me. È stato un incidente in cui quel ragazzo si è sporto oltre la recinzione e la bottiglia è caduta dallo zaino arrivando sulla mia testa. Ovviamente era inaspettato. Non stavo nemmeno alzando lo sguardo. Poi ho sentito un colpo molto forte. Questo mi ha davvero influenzato molto".

Tornando poi sull'assistenza medica ricevuta dopo l'incidente ha aggiunto: "Per un'ora ho avuto la nausea, vertigini, ma sono riuscito a dormire bene. Avevo mal di testa. Poi il giorno dopo mi sentivo meglio quindi ho pensato che stessi bene. Ma il modo in cui mi sono sentito in campo oggi era proprio come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni". A chi gli chiede quale sarà la sua mentalità prima del Roland Garros ha poi risposto: "La stessa di sempre, ma devo migliorare il mio per avere possibilità di vincerlo".