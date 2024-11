Djokovic ancora infortunato, si ritira dalle Atp Finals: ecco i qualificati

Torino, 5 novembre 2024 – Si libera un posto d’eccellenza alla tavola rotonda dei Maestri. Arriva il forfait di Djokovic: non giocherà le Atp Finals di Torino per il protrarsi di un infortunio al ginocchio. L’ultima volta in campo era stata proprio contro il nostro Jannik Sinner all’esibizione multimilionaria di Riad, il Six Kings Slam. Già qualche settimana fa il campione serbo non era sembrato nelle sue condizioni migliori, con il ginocchio ancora tenuto fermo dal tutore che lo ha accompagnato per gran parte della stagione.

Poi la prima decisione, con la rinuncia al Masters 1000 di Parigi Bercy, poi vinto da Alexander Zverev.

Era nell'aria che il torneo dei maestri potesse essere a rischio. E oggi è arrivato l’annuncio del forfait su Instagram per l'appuntamento di Torino in programma dal 10 al 17 novembre. Campione in carica e numero 5 del mondo, il serbo, in una storia, fa sapere:

"Per me è stato un grande onore ottenere la qualificazione per le Atp Finals di Torino. Non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!".

Chi sono gli 8 qualificati alle Atp Finals

Con la rinuncia del serbo, si completa la lista degli otto partecipanti alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Dopo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, sono ufficialmente qualificati Casper Ruud, finalista nel 2022, Andrey Rublev e Alex De Minaur, l'unico degli otto alla prima partecipazione in carriera nel torneo.