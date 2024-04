Dopo barcellona. Nadal-De Minaur, la rivincita è servita

Freddo mica tanto. Oggi Rafa a Madrid ha sul tavolo il piatto della rivincita, quella contro Alex De Minaur. Il tennista australiano ha battuto Nadal solo un torneo fa, in una delle ’case’ del maiorchino, il torneo di Barcellona. Il mancino di Manacor si era arreso 7-5, 6-1 al secondo turno, lasciando intravedere una condizione fisica non ancora invidiabille. Situazione che a oggi non pare migliorata: "Se fosse uno Slam non giocherei, ma tengo troppo a questo torneo", ha detto Rafa che ora si travo ad affrontare ancora una volta un giocatore di prim’ordine. Nel primo turno lo spagnolo si è messo in luce eliminando l’emozionatissimo 16enne Blanch. Tutto tranne che un test verità: vedremo oggi (orario ancora da definire) cosa dirà il campo.