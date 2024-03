Dopo i forfait. Nadal punta tutto sulla terra rossa

Rafa Nadal non si arrende, nonostante gli acciacchi che continuano a tenerlo lontano da un rientro con continuità. "Farò tutto il possibile per esser al via della stagione sulla terra, che è il mio obiettivo. Lavoro per questo, però preferisco non dire nulla per via di quello che potrebbe accadere e perché mi risulta difficile fare previsioni ultimamente", ha detto ieri lo spagnolo parlando del suo rientro nel circuito internazionale del tennis, dopo aver saltato gli Atp Masters 1000 di Indian Wells e di Miami e il forfait di inizio anno agli Australian Open.

Sui due tornei americani il maiorchino ha spiegato: "La realtà è che non mi sentivo pronto per giocare a quel livello con alle spalle così pochi allenamenti dell’intensità di cui avevo bisogno. Non potevo giocare, vista la situazione da cui provenivo, senza la garanzia di poter essere al livello che esigo per me stesso alla vigilia di eventi simili".