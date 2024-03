Dopo Nole anche l’azzurro lascia Arbino: "Grazie di tutto, sei come un padre». Sonego saluta lo storico coach

"Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre". Lorenzo Sonego saluta così il suo storico coach, Gipo Arbino, con un post che racconta il rapporto di strettissimo affetto fra un giocatore e il suo allenatore proprio come ha fatto qualche giorno fa anche Djokovic. "Caro Gipo – scrive il 28enne torinese su Instagram –, dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera. Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti i momenti condivisi insieme e tutti i risultati ottenuti".

L’azzurro nel 2021 aveva raggiunto la 21/a posizione nel ranking mondiale, nello scorso novembre ha fatto parte della squadra che ha rivinto la Coppa Davis 47 anni dopo.

Nel frattempo Djokovic ancora non si sbilancia sul futuro della sua squadra: " Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il mio nuovo coach, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach sin da quando ero un ragazzino e ora cerco solo di capire da solo ciò di cui ho bisogno e che mi faccia sentire più a mio agio. Sarete informati qualora qualcuno dovesse unirsi al team".