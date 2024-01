Due volte aryna. Lo Slam perfetto di Sabalenka. Agguanta il titolo senza perdere set

Sabalenka sconfigge anche le ansie della favorita: "Ero sotto pressione", e si laurea per la seconda volta campionessa in Australia, senza perdere un set. La bielorussa solleva il trofeo per il secondo anno di fila. Nella finale giocata a Melbourne la numero 2 del ranking Wta ha sconfitto la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h16’ di gioco. Sabalenka , che aveva vinto l’unico precedente, nei quarti dello US Open della scorsa stagione, è la prima a conquistare due titoli di fila a Melbourne dai tempi della connazionale Victoria Azarenka (2012-2013). Zheng si può consolare con la classifica: da lunedì sarà la numero 7. Ha dominato l’avversaria con la potenza dei colpi da fondo campo, ma soprattutto con il servizio, in particolare con la prima esterna da destra, alla quale la cinese non è riuscita ad opporre contromisure.