Evert e Navratilova, da rivali ad amiche: “Insieme contro la malattia”

Roma, 11 dicembre 2023 – Legate sul campo dalle imprese sportive, Chris Evert e Martina Navratilova si trovano ancora insieme ora che le loro incredibili carriere sono finite, anche se stavolta ne avrebbero fatto volentieri a meno. Ad unirle oggi come negli anni scorsi è la lotta contro il cancro: pochi giorni fa la Evert ha annunciato di dover nuovamente fare i conti con un tumore alle ovaie, una recidiva che anche la Navratilova conosce bene per aver dovuto affrontare a sua volta il ritorno della malattia: tredici anni prima era stata colpita al seno, pochi mesi fa la campionessa di Praga naturalizzata americana aveva detto al mondo di essere guarita da un doppio tumore, ancora al seno e alla gola.

Due donne simbolo che hanno vinto tutto quello che c’era da vincere su un campo da tennis, che hanno caratterizzato la loro epoca anche fuori e che, soprattutto, hanno vissuto un dualismo sportivo di livello mondiale senza mai perdere un’amicizia che oggi diventa ancora più importante ed evidente. La Evert ha postato sui social una foto che la ritrae con Martina, davanti a una tavola imbandita di cibo preparato dalla Navratilova, e un testo semplicissimo: “In questa cosa siamo dentro insieme. Grazie Martina per il cibo delizioso”.

Chris Evert ha 68 anni, Martina Navratilova ne ha 67. E sono ancora in prima linea per dare l’esempio. Stavolta giocheranno in doppio la partita più importante.