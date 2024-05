Francesco Passaro da favola, trionfa a Torino. Il talento perugino: "Settimana incredibile"

Una settimana perfetta. Francesco Passaro trionfa al Challenger 175 di Torino, il torneo più importante della sua carriera, e fa volare Perugia nel tennis che conta. Il talento dello Junior, 23 anni, ha sorpreso gara dopo gara, con qualità e atteggiamento da campione. Eliminando fuoriclasse, gli ultimi due addirittura top-50. Ha prima sconfitto Lorenzo Sonego, in semifinale (6-3, 6-2) e ieri ha battuto, in un altro derby tutto Azzurro, Lorenzo Musetti. Una giornata memorabile per Francesco, vera rivelazione del torneo, che con questo successo fa sognare gli appassionati umbri della racchetta. Passaro, al secondo titolo Challenger della carriera, ha scalato la classifica Atp: con i sedicesimi di finale a Roma e il trionfo a Torino ha guadagnato oltre cento posizioni. E da oggi salirà al gradino 133. "Siamo orgogliosi di te", esulta lo Junior Tennis Perugia.

E pensare che fino a sette giorni fa non sarebbe nemmeno dovuto essere al via della seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, perché rimasto fuori dal main draw e impegnato agli Internazionali Bnl d’Italia. Dopo la sconfitta a Roma, l’umbro classe 2001 ha chiesto e ottenuto una wild card per l’evento, grazie alla quale ha costruito la miglior settimana della sua carriera, trionfando sui campi del Circolo della stampa Sporting. Una vittoria conquistata grazie a cinque vittorie contro pronostico, tutte contro giocatori compresi fra i primi 100 della classifica mondiale. Gli ultimi due top-50: prima Lorenzo Sonego nelle semifinali di sabato, quindi Lorenzo Musetti nella finale di ieri pomeriggio, dominata dalla prima palla fino al 6-3, 7-5 conclusivo, maturato dopo un’ora e 38 minuti. "Una parola per descrivere la mia settimana? Incredibile - ha detto Passaro in conferenza stampa - perché non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono contento di aver ritrovato il mio tennis e dell’atteggiamento tenuto nelle ultime due settimane, nelle quali ho disputato tantissime partite". Ma non c’è tempo per riposarsi. Già ieri sera Passaro è partito alla volta di Parigi, per il Roland Garros: è rimasto fuori per un soffio dalle qualificazioni, ma proverà comunque a firmare sperando in qualche forfait.