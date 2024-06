Giochi, Sinner raddoppia. Super coppia con Musetti

Il braccio d’oro e il ragazzo Slam. C’è una coppia che già stuzzica la fantasia dei tifosi in aria di Olimpiadi. Sinner e Musetti (foto) giocheranno sia doppio che singolare ai Giochi di Parigi per andare a caccia di una medaglia che manca dagli anni Venti. E Jannik, usati i campi del Roland Garros come palestra, si augura di arrivarci. Del resto è comunque uno dei favoriti, anche perché con la maglia Azzurra addosso è stato capace di riportare in patria la coppa Davis.

Matteo Arnaldi e Luciano Darderi giocheranno invece solo in singolare maschile. Il ligure è un odegli azzurri più in forma del momento, e l’italo-argentino ha vissuto il suo exploit nelle ultime settimane. Due veri specialisti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli giocheranno solo il doppio maschile dopo la finale raggiunta al Roland Garros.

In campo femminile le speranze sono riposte soprattuto in Jasmine Paolini. La 28enne toscana ha appena sfiorato il titolo nello slam parigino, perdendo in finale contro Swiatek e arrivando all’ultimo atto persino nel doppio con Sara Errani. Potrebbe quindi trovarsi a suo agio sul mattone tritato a cinque cerchi. Poi c’è proprio Sarita, una vera veterana dei giochi, per lei è la quinta partecipazione, e sui campi del Bois de Boulogne si è spinta già due volte a un passo dalla coppa, prima in singolare nel 2012, e poi, pochi giorni fa proprio con Jasmine Paolni in doppio, che alle Olimpiadi sarà la sua compagna. Prima partecipazione invece per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti in singolare e doppio femminile.

Nel frattempo Berrettini – che ai Giochi non ci sarà –, prende il ritmo sui campi in erba. Ieri a Stoccarda ha battuto Duckworth 6-4, 7-5 e ora il test è contro Lorenzo Musetti, che ieri ha passato il turno per il ritiro di Bublik. E derby sia, con la certezza di avere un italiano in finale

Gabriele Tassi