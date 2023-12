Guai Berrettini, rientro a rischio

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano, in questi giorni a Torino prima della partenza per l’Australia, non si è allenato con il compagno e amico Lorenzo Sonego lunedì, martedì e nemmeno ieri per un problema al piede. Berrettini ha programmato l’esordio stagionale nel torneo ATP 250 di Brisbane, partendo però dalle qualificazioni, al via il 29 dicembre. Scivolato al numero 92 del ranking l’ex finalista di Wimbledon sarà costretto a disputare i turni preliminari per entrare in tabellone insieme a, tra gli altri, Nadal, Rune e Ben Shelton. Il problema al piede però pone la partecipazione di Berrettini a forte rischio.

Intanto, lo storico allenatore di Roger Federer, Severine Luthi, entra nel team di Holger Rune. A dare l’annuncio il ventenne danese, numero 8 del mondo. Luthi sarà il vice di Boris Becker, che lavora con Rune da ottobre.