I giramondo della racchetta. Bellucci cerca gloria in Asia

La nuova classifica mondiale all’indomani del trionfo di Jannik Sinner negli US Open conferma la posizione di Mattia Bellucci appena al di fuori della top-100. Il ventitreenne, reduce da una brillante estate sul cemento statunitense, culminata con il secondo turno raggiunto nell’ultimo stagionale partendo dalle qualificazioni, non è riuscito a entrare fra i primi 100 giocatori del mondo solo perchè in concomitanza con il torneo di New York, erano in scadenza i punti della vittoria nello scorso anno al challenger. Ora, da numero 102, Mattia sta definendo il programma di un autunno che si preannuncia "caldo". Infatti gli scadranno entro la fine della stagione 134 punti, frutto della finale nel challenger di Malaga, dei quarti di finale ad Olbia e Rennes e qualche altro piazzamento di minore importanza, ma il Bellucci degli ultimi mesi è un giocatore capace di lottare alla pari con gli avversari che lo precedono in classifica.

Per questo motivo ha messo in calendario un viaggio in Asia, dove cercherà di entrare nei tabelloni della categoria superiore: al momento è certa la sua presenza nelle qualificazioni dell’Atp250 cinese di Hangzhou al via il 18 settembre, nelle settimane successive che culmineranno con il Masters1000 di Shangai del 2 ottobre, è costretto a rimanere (per il momento) alla finestra, essendo fuori dalla lista dei partecipanti per un numero di posizioni. Discorso simile in termini di punti ma diverso per programmazione per Stefano Napolitano. Il milanese d’adozione, classificato al n°144, partecipa questa settimana al challenger sulla terra bulgara di Dobrich, dove attende un qualificato al primo turno da testa di serie n°8. Napolitano dovrà scartare da qui a fine stagione una cinquantina di punti, per rimanere in questa zona di classifica punterà sul calendario europeo, partecipando al torneo di Bad Waltersdorf di settimana prossima. Continua la campagna sul rosso anche di Federico Arnaboldi. Anche lui presente questa settimana a Dobrich, dove esordisce contro lo spagnolo Javier Cosano. Con soli 17 punti da scartare nelle ultime settimane della stagione, il suo obiettivo è quello di consolidare la posizione occupata (n°241) per accedere all’entry list degli Australian Open del prossimo gennaio. Per farlo servirebbero altri 40 punti e il torneo bulgaro è una bella occasione per consolidare il bottino. In campo femminile la migliore lombarda rimane la bergamasca Lisa Pigato aln°349 Wta, con una crescita di 4 posizioni.