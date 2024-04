I NUMERI DEL BOOM. Ascolti da record su Sky e su Now

Ivan Ljubicic è uno dei cosiddetti ’talent’ di Sky, qualcosa di più di un semplice commentatore tecnico. I numeri del boom del tennis, anche grazie alla crescita di Sinner, si misurano in modo diretto grazie ai dati degli spettatori su Sky e dello streaming su NOW: nella stagione in corso previsti 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila ore di gare, più di 100 tornei tra ATP e WTA con tutti i Masters 1000, i tornei 500 e 250, Wimbledon, la coppa Davis, le Finals Atp e Wta e Next Gen. Agli Internazionali di Roma ci sarà uno studio speciale, mentre Roland Garros e Olimpiadi saranno sui canali Eurosport.

Tre match di questi primi mesi dell’anno (finale Miami tra Sinner e Dimitrov, semifinali Monte-Carlo Sinner-Tsitsipas e Miami Sinner-Medvedev) sono tre i prime sei della storia di Sky per dati d’ascolto.

Per gli Internazionali BNL d’Italia è in allestimento un nuovo studio con la realtà aumentata.