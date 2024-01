I segreti di un atleta. Corpo, mente e immagine social. Da Cahill a Naldi: un team vincente

Sport individuale o di squadra? Il confine è labile dato che dietro Sinner c’è un team strutturato che lavora passo passo con l’azzurro. "Per me ciascuno è fondamentale", dice Jannik, a cominciare dai coach: l’ascolano Simone Vagnozzi e Darren Cahill (ex tennista australiano). Il fisico del campione altoatesino è curato dal preparatore fisico Umberto Ferrara, il fisioterapista Giacomo Naldi con un passato nella Virtus Bologna di basket e l’osteopata Andrea Cipolla. Della mente dell’azzurro si occupa Riccardo Ceccarelli dirigente a Viareggio del ’Formula Medicine’. Alex Vittur gestisce l’immagine di Jannik, management affidato a Lawrence Frankopan.