Il capitano VOLANDRI. "Un’ingiustizia fermare Jannik»

"È un’ingiustizia non vedere Jannik giocare per tre mesi, ma l’unica parte positiva è che sia finito questo periodo complicato per lui. Ha giocato per quasi un anno con un macigno sulla testa e ci ha fatto vedere quanto abbia le spalle larghe". Così il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri (nella foto), commenta a SuperTennis l’accordo tra il n.1 al mondo e la Wada per il caso Clostebol. "Non c’è stata una responsabilità di Jannik – aggiunge Volandri – ci si è appellati a quella oggettiva per qualcosa che in futuro la Wada ha già annunciato che non processerà".

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ritiene che Sinner "abbia valutato quella che fosse la cosa migliore, qualcuno la può interpretare come la meno peggio. Credo che si sia consultato prima con sé stesso, poi col suo staff e gli avvocati".