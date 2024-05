Il mago Nole manda un messaggio a Sinner. Djokovic in ripresa, Jannik all’esame Kotov

La palla gira attorno al paletto, come spedita in un’altra dimensione e ricacciata sul campo di Carballes Baena. A Parigi si rivede il Djokovic cannibale, col dito alzato verso il cielo: un chiaro segnale a nostro Sinner, come dire: "Voglio tenermi io il numero 1". E’ un Nole tirato a lucido quello che ieri ha battuto 6-4, 6-1, 6-2 lo spagnolo 63 Atp. Un Nole contento, lo dice lui stesso: "Dal secondo set ho iniziato a giocare a un livello molto alto". E in effetti è così, perché il primo parziale viaggia su ritmi umani, con il numero 1 al mondo che si fa pure breakkare in apertura. Unico neo di un match praticamente perfetto, che deve mettere sull’attenti il nostro rosso di Sesto Pusteria: Djokovic ha ritrovato il suo smalto la sfida a distanza comincia a sembrare una partita a poker. E la chiave è nella risposta: il serbo rimanda indietro l’86% delle prime di servizio di Carballes Baena e il 91% delle seconde.

La vittoria sgombra senza dubbio il campo dalle settimane da dimenticare del serbbo, prima colpito da una borraccia ed eliminato anzitempo dal foro, poi sconfitto – con tanto di tremori alla mano – sui campi di Ginevra. Per Djokovi è il momento di innestare le marce alte dato che dovrà come minimo arrivare in finale per conservare il trono del tennis: e se all’ultimo atto dovesse trovare proprio il nostro Jannik sarebbe costretto a vincere il titolo. Si è visto un ’Djoker’ in crescita, con una fiducia rinnovata, il segnale al ragazzo Slam è stato lanciato.

Chi si rivede: per Jannik oggi (non prima delle 13,30) c’è il test Pavel Kotov, battuto un mesetto fa sulla veloce terra di Madrid. Il russo l’altra sera si è aggiudicato una battaglia di cinque set contro un ex campione del torneo, Stan Wawrinka.

Da un combattente all’altro, ieri Matteo Arnaldi si è portato a casa una partita che pareva infinita contro il francese Muller (6-4, 6-1, 6-3) e anche la qualificazione alle Olimpiadi. Un match iniziato 24 ore prima e poi interrotto per pioggia e ben gestito dal ligure, che ha confermato di trovarsi a suo agio negli Slam: "Mi piace giocare 3 su 5 perché ritengo di essere fisicamente molto forte". Sfida lanciata al prossimo avversario Andrej Rublev che affronta oggi dalle 12,30. La vittoria più bella è quella di Lorenzo Musetti, che regola Gael Monfils con un 7-5, 6-1, 6-4, lampi di classe sulla terra di Parigi regalano al carrarino dal braccio d’oro il terzo turno contro Djokovic. Partita in cui potrebbe pure fare un favore a Sinner e regalargli il numero 1.

Gli altri azzurri. Darderi si è arreso per 7-6, 6-3, 6-3 a Griekspoor. Torneo finito anche per Sonego, eliminato con un 7-5 3-6 6-1 6-4 dal cinese Zhizhen Zhang. Cede di schianto Fognini ( 6-1 6-0 6-2) contro Tommy Paul, mentre Cobolli sfiora l’impresa contro Rune, eliminato dal danese 4-6, 3-6, 6-3, 6-3, 7-6(7). Nel tabellone femminile, successo di Cocciaretto contro Bucsa (6-1, 6-4) e oggi c’è Samsonova alle 11. Si ferma Sara Errani in due set contro Navarro (6-2, 7-5). Diretta su Eurosport.

Gabriele Tassi