Us Open 2024, Lorenzo Musetti ko al terzo turno

Roma, 31 agosto 2024 - Stop al terzo turno degli Us Open per Lorenzo Musetti. Fresco del bronzo olimpico, l'azzurro ha dovuto inchinarsi in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima, che vola agli ottavi. Il risultato è stato 6-2 3-6 6-3 7-6 (4), dopo 3 ore e un quarto di battaglia e il quarto set deciso al tie break.

"E' stata una partita di altissimo livello. Nakashima ha meritato e il servizio è stata la sua arma vincente. Fa male perché credo di aver giocato una delle migliori partite da quando gioco sul cemento, ho espresso un ottimo livello di tennis, a parte il primo set, in cui lui mi ha investito, ma dal secondo set in poi ho dominato lo scambio e questo mi faceva ben sperare", ha commentato Musetti. "E' stata impressionante la sua continuità al servizio e questo lo ha sicuramente aiutato a rimanere in partita. Da un lato sono contento del Lorenzo visto oggi in campo, anche se il risultato è parecchio amaro", ha aggiunto l'azzurro. "A livello di tennis puro e di sensazioni credo di essere in un ottimo momento. Fisicamente mi sento in straforma e anche mentalmente, come atteggiamento, voglia di vincere e di lottare ci sono. Ho lavorato tanto per essere a questo livello: sono cresciuto, conosco di più me stesso e saper gestire le energie al di fuori mi sta aiutando a stare meglio dentro il campo. Ora vediamo cosa mi riserveranno i prossimi appuntamenti, ovvero la Coppa Davis, la Cina e la stagione indoor", ha concluso il tennista.

Ko anche la coppia Errani-Paolini

Eliminate al secondo turno in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, seste favorite del seeding (Oro olimpico a Parigi), dopo il netto successo all`esordio sulla giapponese Kato e sulla cinese Yafan Wang, hanno ceduto per 76(3) 36 63, dopo oltre due ore ed un quarto di lotta, alla coppia formata dalla britannica Harriet Dart e dalla francese Diane Parry.