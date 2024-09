Quando gioca Sinner: orario e dove vedere in tv il match contro O'Connell agli Us Open

New York, 31 agosto 2024 - Gli Us Open perdono le loro stelle: sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic hanno salutato al terzo turno il torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows. Terzo turno dove non si vuole assolutamente fermare il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che con l'uscita degli altri campioni vede il traguardo finale più vicino. Ma guai a gettare lo sguardo troppo in là. Meglio pensare una partita alla volta, proprio alla luce delle continue sorprese che si stanno verificando a New York. Dopo aver mandato al tappeto l'americano Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) e l'altro statunitense, Alex Michelsen, per 3-0 (6-4, 6-0, 6-2), l'azzurro è chiamato ad affrontare Christopher O'Connell, numero 87 della classifica mondiale. L'australiano si presenta alla partita con alle spalle le affermazioni ai danni del cileno Nicolas Jarry e del nostro Mattia Bellucci, quest'ultimo sconfitto in quattro set.

I precedenti fra i due

Fino a questo momento Sinner e O'Connell si sono sfidati due volte: il primo precedente risale al 2021, quando a imporsi negli ottavi di finale dell'Atp Atlanta è stato l'australiano per 7-6, 6-4. Il nostro portacolori si è preso la rivincita lo scorso marzo in occasione del match valevole per gli ottavi di finale del Miami Open, festeggiando il successo con il punteggio di 6-4, 6-3.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne di San Candido non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista oggi, sabato 31 agosto, nel secondo match in programma sull’Arthur Ashe Stadium. Il che significa che la partita del nostro portacolori comincerà non prima delle 19:15 (ora italiana). L'incontro con O'Connell verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

