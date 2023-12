Il mancino ai saluti. Andrea Arnaboldi annuncia il ritiro

Andrea Arnaboldi a quasi 36 anni dice basta al tennis. Dopo 20 anni di professionismo, il mancino brianzolo ha annunciato la sua decisione sui social, dopo quasi 1100 partite giocate, sette titoli ITF, un best ranking fissato al n°153 Atp nel 2015, quando arrivò al 2° turno sulla terra del Roland Garros, partendo dalle qualificazioni, con la gemma della vittoria contro Herbert al 3° turno di qualificazione per 27-25 al terzo set. Unico rammarico non avere mai vinto un titolo challenger nonostante due finali e 17 semifinali. S.D.S.