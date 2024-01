Il montepremi. Sfida tra i paperoni dello sport. Il titolo vale 2 milioni di euro

Un milione di buoni motivi per centrare la finale agli Australian Open. E Sinner lo ha fatto: ha battuto Djokovic ed è già sicuro di mettersi in tasca almeno 1 milione e 58mila euro. E questo in caso di sconfitta, ma dovesse alzare la coppa gli verrà staccato un assegno che vale praticamente il doppo ed è quasi da record: 1 milione e 933mila euro. L’asso di San Candido inaugurerebbe così un anno al top, dopo un 2023 chiuso davvero termini di risultati non solo tennistici ma anche a livello economico. Era stato il quarto giocatore ad aver guadagnato di più nel 2023 con 8,3 milioni di dollari, alle spalle soltanto di Medvedev, Alcaraz e Djokovic.