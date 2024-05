Il personaggio. Bellucci batte Canas al tie-break del terzo. È nel tabellone dell’Open di Francia

Oltre un mese passato in Asia a giocare cinque tornei sul cemento fra Cina e Corea, e un solo torneo di preparazione sulla terra battuta giocato settimana scorsa a Torino, dove ha superato le qualificazioni ma si è fermato al primo turno. Tanto è bastato a Mattia Bellucci per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, il secondo torneo stagionale del Grande Slam al via domenica a Parigi. Dopo avere sconfitto nei turni precedenti il francese Matteo Martineau e il sudafricano Lloyd Harris, il ventiduenne di Busto Arsizio (n°173 del mondo) ha estromesso nel match decisivo lo spagnolo Alejandro Moro Canas per 3-6, 6-2, 7-6 (7), in una partita in cui è stato bravo a non perdersi d’animo dopo avere ceduto il set d’apertura per un break al sesto gioco. Il match è girato a metà del secondo parziale, quando Bellucci ha operato il break che gli ha permesso di volare verso il terzo e decisivo set, deciso al tie break. Sotto 0-4, Mattia ha infilato 5 punti consecutivi e da lì ha preso l’ennesimo slancio per mandare agli archivi la partita, al secondo match point utile. Per l’allievo della Malpensa Tennis Academy si tratterà della seconda presenza in uno slam, dopo quella negli Australian Open nel gennaio 2023. Silvio De Sanctis