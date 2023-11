Il programma di oggi. Alcaraz-Zverev, sfida a distanza

Ancora spettacolo nella settimana delle Atp Finals. Giornata pirotecnica oggi con la sfida (a partire dalle 14,30) fra il numero 2 e il numero 3 del mondo: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, quest’ultimo già qualificato per le semifinali di domani del torneo dei maestri. Nel programma serale (a partire dalle 20,30) l’altro contendente per il secondo posto nel girone rosso, Sascha Zverev, sfida un Andrey Rublev ancora a zero successi.