Il toscano alle 19,30 sfida griekspoor. Musetti, a Rotterdam parte l’operazione riscatto. Sinner e Sonego: domani l’esordio olandese

Comincia la cavalcata azzurra all’Atp 500 di Rotterdam (Olanda). Un torneo per cercare la condizione fisica in vista del ’Sunshine double’, ma anche per centrare punti importanti, soprattutto per jannik Sinner, che in caso di vittoria strapperebbe il numero 3 Atp a Medvedev. Ma oggi l’azzurro di giornata è Lorenzo Musetti, il braccio d’oro di Carrara affronta il padrone di casa Tallon Griekspoor non prima della 19,30 italiane. Il toscano in questa nuova stagione è ancora alla ricerca della sua miglior condizione. Domani tocca invece a Sonego e Sinner. Il torinese scende in campo alle 11 contro la testa di serie numero 6 Grigor Dimitrov, che ieri ha perso in finale il torneo Atp 250 di Marsiglia contro Ugo Humbert. Deja vu invece per Jannik, che trova (sempre alle 11 di domani), van De Zandshulp, l’olandese affrontato anche agli Australian open, Slam poi diventato di Sinner. Sarà una fortunata coincidenza? A Rotterdam, l’azzurro ha spiegato che sarà seguito da un team ridotto: "Simone Vagnozzi e Giacomo Naldi. Poi a Indian Wells, che è un torneo più grande, ci saranno anche Darren Cahill e Umberto Ferrara". L’Atp di Rotterdam è in diretta su Sky.