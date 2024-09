In cina. Bellucci riprende la corsa alla top 100 con l’Atp di Hangzou

Archiviata l’ottima trasferta statunitense, Mattia Bellucci riprende la sua corsa verso la top 100 (attualmente è numero 102 del mondo ma perderà qualche posizione nella prossima classifica) dall’Atp 250 cinese di Hangzou, dove è entrato direttamente nel tabellone principale al via martedì e conoscerà l’avversario di primo turno nella giornata odierna. L’entry list è guidata dal danese Holger Rune davanti al russo Karen Kachanonov e all’argentino Martin Etcheverry. Presenti per l’Italia anche Luciano Darderi e Luca Nardi, in un torneo qualitativamente di livello, in cui lo statunitense Svajda (numero 107) è l’ultimo ammesso. Poi Bellucci si trasferirà a Shanghai per affrontare le qualificazioni nel Masters 1000, con l’obiettivo di superare lo scoglio del tabellone cadetto per prima volta in carriera, dopo le tre qualificazioni centrate in tre Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open). Del resto il periodo della stagione è di quelli importanti, con molti punti in scadenza e altrettanta consapevolezza di avere compiuto un significativo passo in avanti. Settimana di riposo invece per Federico Arnaboldi, eliminato nel secondo turno del challenger di Stettino, e per Stefano Napolitano, anch’egli fuori nelle prime fasi del torneo polacco.

Silvio De Sanctis