Incontro L’1 febbraio. Gli eroi della Davis da Mattarella

Gli eroi della Davis salgono al Colle. Capitan Volandri, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 1° febbraio alle 16. L’incontro, inizialmente annunciato per il 21 dicembre, era slittato per gli impegni già presi da Sinner e compagni dopo la conclusione della stagione 2023. Il quintetto guidato da capitan Volandri è riuscito – lo scorso dicembre -, nell’impresa di riportare in Italia un trofeo che mancava da 47 anni, precisamente dal 1976, quando la ‘truppa’ di Pietrangeli e Panatta riuscì ad aggiudicarsi l’insalatiera. Sinner e compagni, dopo aver battuto la Serbia di Djokovic in finale, hanno avuto ragione dell’Australia nell’ultimo atto. Nell’anno della finale di Wimbledon (2022), anche Matteo Berrettini, venne ricevuto – insieme con il suo coach di allora, Vincenzo Santopadre – da Mattarella, e portò al presidente in dono una racchetta.