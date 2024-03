Indian Wells 2024: colpaccio Nardi, Musetti di grinta. Fuori Sonego e Fognini

Indian Wells, 10 marzo 2024 – Aspettando Jannik Sinner, che giocherà questa sera contro Struff, nella notte di Indian Wells sono stati quattro gli italiani scesi in campo per i trentaduesimi di finale. Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Luca Nardi e Lorenzo Sonego, quattro nomi ma solo due capaci di strappare l'accesso ai sedicesimi. Dopo che Matteo Arnaldi ha cercato l'impresa contro Carlos Alcaraz, ma con lo spagnolo che, dopo aver perso il primo set, si è imposto nettamente sui restanti due vincendo con i parziali di 6-7, 6-0 e 6-1. Nelle partite notturne, di voglia e grinta Musetti ha battuto in tre set il canadese Shapovalov con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5, al termine di due ore e venti minuti combattute fino all'ultimo scambio. L'altro azzurro ad accedere al 3° turno del Masters 1000 è Luca Nardi che ha vinto contro Zhang con lo score di 6-3, 3-6, 6-3. Per il giovane pesarese, entrato nel tabellone da lucky loser, si tratta della prima vittoria stagionale nel circuito, seconda in carriera a livello 1000. Escono, invece, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il primo contro l'inglese Cameron Norrie, testa di serie numero 28 ATP, che in un'ora e mezzo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4. Mentre il tennista sanremese ha ceduto contro l'ostico Baez in soli due set: 7-5, 3-6. Rivediamo nel dettaglio le partite.

Sonego altalenante e Norrie cinico, passa l'inglese

Dopo la bella vittoria nel primo turno di Indian Wells contro Miomir Kecmanovic, non si ripete Lorenzo Sonego nel match che, in caso di vittoria, avrebbe potuto portarlo a ridosso della top 50. Una partita in salita sin dai primi scambi per l'azzurro che ha commesso qualche errore di troppo. Contro un avversario come Norrie, che su questi campi ha vinto il titolo nel 2021, ogni sbaglio viene punito caro e infatti in novanta minuti l'inglese ha archiviato la pratica vincendo per 2 set a 0, con i parziali di 6-4, 6-4. Decisivi il passaggio a vuoto nel primo set, dopo un buon inizio, dove ha regalato tre palle break a Norrie. Nonostante ciò, resta aggrappato al match con le unghie e regala al pubblico qualche punto spettacolare. Dall'altra parte però il britannico non sbaglia nulla e, una volta avanti, mette il pilota automatico e porta a casa l'incontro.

Musetti in tre set batte Shapovalov

Partita a tratti complicata quanto equilibrata, ma portata a casa di pura voglia e orgoglio. Lorenzo Musetti si è imposto su Denis Shapovalov per 2 set a 1 con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20'. Primo set deciso da un break nel sesto game per l'azzurro, che poi però cede nettamente il secondo. Nel terzo le cose sembravano mettersi male, visto che il canadese si era portato sul 2-4, ma lì la reazione decisiva del tennista carrarino: parziale di 5-1 e pass per il terzo turno strappato. Lunedì incrocerà Holger Rune, numero 7 del mondo.

Luca Nardi si regala il 3° turno contro Nole

Colpaccio del giovane pesarese Luca Nardi che batte il cinese Zhang Zhizhen al terzo set con il risultato di 6-3 3-6- 6-3. Partita di grande maturità e intelligenza tennistica per il ragazzo che era entrato nel tabellone da lucky loser. La differenza l'hanno fatta i turni in battuta, dove Nardi ha vinto l'84% di punti con la prima. Per lui si tratta della prima vittoria contro un top 50 e, soprattutto, nel prossimo turno ci sarà una sfida proibitiva quanto affascinante perché dall'altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic.

Baez elimina Fognini

Nonostante una prova tutto sommato buona di Fabio Fognini, è l'argentino Sebastian Baez ad accedere al 3° turno di Indian Wells. Baez ha vinto in due set con i punteggi di 7-5, 6-3, confermando il suo ottimo stato di forma. Primo set dove Fognini ha subito il rientro dell'avversario nei game finali, complici due doppi falli al 12° gioco che hanno regalato il primo set all'argentino. Nel secondo grande equilibrio fino al 6°, dove Baez breakka, ma Fognini reagisce e guadagna ben tre palle per il contro-break salvo però non sfruttarle (1/6 in questa statistica). Al terzo turno Baez se la vedrà con l'idolo di casa Fritz.