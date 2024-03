Indian Wells, Sinner sconfitto da Alcaraz in tre set: lo spagnolo rimane numero 2

Roma, 17 marzo 2024 – Prima sconfitta stagionale per Jannik Sinner che si arrendere a Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells. Il tennista italiano fallisce così il primo tentativo di conquista del secondo posto del ranking ATP, con l’avversario che raggiunge l’ultimo atto del torneo americano e difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

Sinner sconfitto da Alcaraz (Ansa)

Alcaraz si è imposto in tre set sul ventiduenne di San Candido, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Il match in realtà è stato sospeso per oltre tre ore a causa della pioggia, con il gioco che si è fermato dopo appena 3 game per il maltempo che si è abbattuto su Indian Wells.

Passata la perturbazione e asciugato il campo, l'incontro è ricominciato con Sinner che è riuscito a strappare subito il servizio all’avversario con una palla break molto importante che l’ha portato sul 3-1. Non si tratterà dell’unica del primo set, letteralmente dominato dall’azzurro che si impone con il punteggio di 6-1. L’incontro sembra essere incanalato sui binari giusti ma Alcaraz viene fuori sulla distanza, prendendosi il campo in maniera più aggressiva e riuscendo a portare a casa il break decisivo del secondo set che gli ha consentito di controllare il gioco fino al termine della seconda partita, chiusa con il punteggio di 6-3.

Con i conti in parità, inizia il terzo e decisivo set ma anche in questo caso lo spagnolo sembra avere più aggressività e soprattutto sbagliare meno del suo avversario. Sinner paga diversi errori con il dritto e soprattutto una battuta che non gli offre il supporto necessario come in altre situazioni. Alcaraz approfitta subito dell’imprecisione dell’altoatesino, alzando ancor di più la qualità del gioco.

Le risposte da fondo creano non pochi problemi a Sinner che appare meno lucido rispetto ad altre situazioni. Nel terzo game c’è così il primo break da parte del tennista spagnolo che poi replica nel quinto e senza troppi affanni arriva a chiedere anche il set decisivo in due ore e 5 minuti di gioco. Si ferma così a 19 partite la striscia di vittorie consecutive di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere all’esuberanza dell’avversario, ora in vantaggio 5-4 negli scontri diretti (contando anche i Challenger) e pronto a difendere la finale dello scorso anno e il titolo ad Indian Wells conquistato nel 2023. Per il ventiduenne di San Candido ottimi segnali nel primo set e un calo negli altri due che contro un avversario come Alcaraz ci può stare. Sinner non è stato mai surclassato dal giocatore iberico ma ha pagato più errori gratuiti e un rendimento di prime al servizio inferiori alle aspettative e agli standard a cui ci aveva abituato nei turni precedenti. Non sarà subito secondo posto in classifica ATP ma l’azzurro avrà di certo altre occasioni per puntare alla seconda piazza del ranking. Per Alcaraz ora ci sarà la prova Daniil Medvedev per riuscire ad alzare nuovamente al cielo il trofeo di Indian Wells.