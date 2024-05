Internazionali Passaro al terzo turno

PERUGIA - Francesco Passaro non si vuole più fermare. Il tennista perugino compie la grande impresa e si regala l’accesso al terzo turno degli Internazionali di Roma. Clamorosa vittoria del perugino, che batte in rimonta Tallon Griekspoor (numero 26 del mondo) e conquista dunque la prima vittoria in carriera contro un top 30. Passaro ha firmato un grande colpaccio: il tennista dello Junior, che prosegue dalle qualificazioni, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(5) e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Roma.

Il perugino può così proseguire la propria avventura agli Internazionali d’Italia ed è ora atteso dall’incrocio con il portoghese Nuno Borges (53 del mondo).

Con gli importanti successo in campo, Passaro continua nella propria scalata nel ranking ATP: con i risultati che sta ottenendo agli Internazionali di Roma ha già incamerato 70 punti ed è salito di addirittura 56 posizioni rispetto all’inizio del torneo, rientrando tra i migliori 200.