ItalDavis: con ’Zizou’ una sfida da amarcord. Anche Cobolli si gioca il pass per Malaga

Senti ’Zizou’ e subito ti sale l’amarcord. E se Bergs, il nuovo pericolo numero uno dell’ItalDavis prende il nome dalla leggenda Zidane, Berrettini e compagni possono già sperare in una nuova impresa. Oggi a Bologna (dalle 15) il confronto contro il Belgio di Steve Darcis che si candida a essere un punto di svolta nella strada verso le finali. Una vittoria per 3 a 0 vorrebbe dire essere praticamente sicuri di partire per Malaga, grazie anche al successo ieri dell’Olanda sul Brasile al doppio decisivo. Dovesse invece terminare 2-1 (sempre a vantaggio degli azzurri) allora bisognerà attendere anche l’esito di domenica. Ma nella Davis che "dà tanto e si prende anche tanto", parola del capitano azzurro Volandri, nulla va dato per scontato. Nelle partite che sconquassano pure il peso del ranking e dei titoli in bacheca, il belga piccola star di tik tok può diventare un’arma impropria. Lo ha fatto sorprendendo la corazzata Orange qualche giorno fa: contro Tallon Griekspoor ha centrato il punto della rimonta. Venticinque anni e un attaccamento alla maglia da veterano. Zizou è un ragazzo sorprendente, un po’ per i suoi video virali, un po’ per sua generosità. Il tennista olandese non manca mai di spedire in Africa (in Burundi) attrezzature per consentire ai ragazzi di giocare a tennis. Sta vivendo l’anno della consacrazione grazie al suo best ranking di numero 72 agguantato proprio agli Us Open. E nella terra dello Slam chi lo ha fermato? Un altro ragazzo che ha detto di sentire la Davis "una cosa mia", Flavio Cobolli, che potrebbe essere messo in lista da Volandri al posto di Arnaldi. Dopo la storta alla caviglia patita dal tennista ligure al termine del match contro Monteiro. Gli esami hanno escluso lesioni, ma si tratta di una leggera distorsione con un piccolo versamento. In un test a porte chiuse con la caviglia fasciata non è parso al 100%. Occhio anche agli altri singolaristi della formazione belga: Alexander Blockx (19enne 253 Atp) e Raphael Collignon, appena dentro i primi 200 oltre a due mine vaganti: i doppisti Sander Gillé e Joran Vliegen. A noi contro il Brasile è mancata la ciliegina sulla torta, la vittoria di Bolelli e Vavassori. Questa volta riscatto cercasi soprattutto da una coppia finalista Slam.

Nel frattempo, mentre si attende l’arrivo di Sinner (previsto per domenica), si apprende da fonti Wada che l’agenzia mondiale antidoping (proprio nel giorno in cui si archivia definitivamente la pratica dei 23 nuotatori cinesi positivi alla trimetazidina), avrebbe ricevuto all’inizio della settimana scorsa la documentazione ulteriore sul caso Clostebol. Ci vorranno almeno un paio di settimane per capire se vi sarà un ricorso, che al momento pare improbabile.